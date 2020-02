Des internationaux sénégalais ont connu des fortunes diverses dans les différentes ligues en Europe avec notamment l’attaquant, Sadio Mané, auteur du but victorieux de son équipe qu’il retrouvait après trois semaines d’absence dûe à une blessure.

Blessé lors d’un match de championnat contre Wolverhampton, le 23 janvier dernier, le leader technique des Lions, est revenu en force samedi contre Norwich en marquant l’unique but de Liverpool.

Un 100-ème but en Angleterre pour l’ancien pensionnaire de Génération Foot passé par Metz (France), Red Bulls Sazbourg (Autriche) et Southampton (2014-2016).

En France, ses coéquipiers de la sélection nationale, Keita Baldé (AS Monaco) et Idrissa Gana Gueye (PSG) ont connu des moments plus difficiles.

Relégué depuis quelques semaines sur le banc des remplaçants, le Monégasque a raté vendredi contre Montpellier une occasion et une possibilité de faire remonter sa cote auprès de son entraîneur, l’Espagnol Robert Moreno.

Ce dernier l’avait pourtant mis au-devant lors de son arrivée en janvier dernier, au détriment de l’Algérien Islam Slimani qui, au contraire, s’est rendu indispensable en marquant à chaque sortie. Vendredi dernier lors de la 25-ème journée de ligue 1, l’attaquant algérien avait marqué l’unique but de la partie (1-0).

Le milieu de terrain, Idrissa Gana Gueye qui revenait en forme au Paris-Saint-Germain depuis quelques rencontres, est lui aussi, passé à côté de son sujet, samedi lors du match contre Amiens (4-4) lors de la 25-ème journée de ligue 1.

L’ancien pensionnaire de Diambars a d’ailleurs été remplacé à la fin de la première période par son entraîneur, Thomas Tuchel. Ce dernier est en pleine réflexion par rapport à la meilleure équipe à mettre en place contre Dortmund (Allemagne) en 8-ème de finale aller en Ligue des champions.

A Madrid déjà, lors du dernier match de poule de la LDC contre le Real (2-2), le 26 novembre dernier, Gana avait aussi fait une sortie mitigée obligeant son coach à le sortir à la fin de la première période.

Contrairement à Guèye et Keita Baldé, les internationaux sénégalais de Nîmes (élite française) ont contribué largement à la victoire (1-0) de leur équipe contre Angers. A la 80-ème minute, Sidy Sarr a centré pour Moussa Koné, son ancien coéquipier en équipe nationale U20 et à Dakar Sacré Cœur pour l’unique but de la partie.

Koné arrivé de Dresde (D2 allemande) en janvier était entré en cours de jeu alors que Sarr avait connu des moments difficiles dans ce club luttant pour son maintien en ligue 1. Il avait d’ailleurs fait l’objet d’une exclusion du groupe de performance pour des raisons disciplinaires.

