Grâce à ses deux Sénégalais, Moussa Koné le buteur et Sidy Sarr le passeur, le Nîmes Olympique s’est imposé ce samedi 15 février face à Angers (1-0).

Remplaçant, l’attaquant venu de Dresde cet hiver a marqué du genou sur son premier ballon suite à un excellent service de son compatriote et ami Sidy Sarr.

« Ca m’a fait plaisir de marquer mon premier but à domicile. Le ballon allait tellement vite que je ne savais pas comment le reprendre. J’ai pris la décision au dernier moment. Dès que j’ai vu Sidy (Sarr) lever la tête, j’ai fait l’appel. En équipe nationale U20 ou à Dakar Sacré Coeur, c’était déjà comme ça. On n’est pas des amis mais des frères. J’étais pas vraiment prêt à célébrer. D’habitude quand on marque, on fait une danse avec Sidy », glisse avec le sourire Moussa Koné.

Ce soir, on célèbre une victoire importante. Je suis très ravi d’avoir aidé mon équipe en marquant lors de mon premier match à domicile. Bravo à toute la team et un grand merci à vous, les supporters.🔴⚪ #NOSCO #Croco pic.twitter.com/zCEWOvffDM — Moussa Koné (@konemoussasn) February 15, 2020

La Gazette de Nîmes