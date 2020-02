Après la victoire étriquée des Reds (0-1) contre Norwich hier soir, l’emblématique capitaine anglais Jordan Henderson a salué la bonne performance de Sadio Mané, auteur de l’unique réalisation de la rencontre.

Les Reds ont enregistré samedi chez la lanterne rouge, Norwich, un succès laborieux grâce à leur attaquant sénégalais (1-0). Absent des terrains depuis sa blessure contractée le jeudi 23 janvier, Sadio Mané a effectué un retour gagnant en inscrivant le seul but de la rencontre après un contrôle acrobatique de classe (43e). Jordan Henderson a salué la prestation «fantastique» du Ballon d’or africain 2019 qui a valu à Liverpool cette bonne opération dans l’optique d’un 19e titre de champion d’Angleterre.

« Il a réalisé un geste incroyable, un joli contrôle et une belle finition, un but fantastique de sa part », a confié Henderson après le coup de sifflet final. Un retour de Mané qui enchante le capitaine des Reds. « Nous sommes tout simplement ravis de remporter ce match. C’est bien que Sadio soit de retour parmi nous après sa blessure, tellement agréable de le retrouver sur le terrain. » A déclaré le joueur de 29 ans qui a été décisif sur le but de l’international sénégalais.

Pour son retour, Mané a permis aux siens d’enchaîner une 17e victoire consécutive en Premier league, la 25e de la saison. Avec une avance de 25 points sur leur dauphin Manchester City, qui jouera mercredi contre West Ham. L’enfant de Bambali dispose donc de tous ses moyens à trois jours du huitième de finale aller de Ligue des champions contre l’Atlético Madrid, mardi en Espagne.

wiwsport.com par Khadim Gueye