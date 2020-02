Depuis quelques mois, Valenciennes compte un nouvel actionnaire depuis quelques semaines. Elimane Lam, homme d’affaires sénégalais, a investi une grosse somme dans le club français.

Après le club espagnol Vallodolid l’année dernière, il s’engage avec le club français de la Ligue 2 en devenant actionnaire. Il investi 655 millions de Francs CFA dans ce club et attend un retour sur investissement comme le font tous les hommes d’affaire.

Il y’a quelques mois il s’était prononcé sur la voix des sports la raison de son engagement au sein du club français. C’est pour permette au club du Hainaut de respirer un peu, et d’apporter « un coup de pouce ».

« Un investissement reste un investissement. On veut donner des moyens pour franchir l’étape. [… Le but, c’est d’avoir un retour sur investissement. On travaille aussi pour des connexions de joueurs avec Valladolid. […] Valenciennes a toujours eu cet objectif en Afrique. Là, ça va faciliter les choses pour développer le football au Sénégal et faire des échanges avec les joueurs en Europe », avait évoqué l’investisseur sénégalais.

wiwsport.com