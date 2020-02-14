Dans le cadre de la participation de l’équipe nationale du Sénégal au tournoi féminin de la Zone Ouest A (UFOA/A) de la Confédération Africaine de Football (CAF) prévu du 25 février au 07 mars 2020 à Freetown en Sierra-Léone, elle poursuivra sa préparation en régime internat à partir du 17 février 2020.
De ce fait 26 «Lionnes» on été convoquées par le sélectionneur Mame Moussa Cissé pour un stage au Centre d’Excellence Youssoupha Ndiaye sis à Guéréo.
Voici la liste des convoquées.
|N°
|Prénoms et Nom
|Club d’appartenance
|TENING
|SENE
|SIRÈNES DE GRAND-YOFF
|NDEYE MEISSA
|DIAW
|LYCEE AMETH FALL ST-LOUIS
|NDEYE SALIMATA
|SOW
|DAKAR SACRE CŒUR
|SALIMATA
|NDIAYE
|LYCEE AMETH FALL ST-LOUIS
|ANTA
|DEMBELE
|US PARCELLES ASSAINIES
|NDEYE NDIAYE
|KANE
|AFA GRAND YOFF
|MAME FATMA
|DIAGNE
|TIGRESSES DE THIÈS
|MBAYANG
|SOW
|US PARCELLES ASSAINIES
|META
|CAMARA
|DAKAR SACRÉ CŒUR
|ASTOU
|SY
|DAKAR SACRE COEUR
|MAME DIARRA
|DIOUF
|AMAZONES GRAND YOFF
|FATIMATA
|TAMBOURA
|US PARCELLES ASSAINIES
|SAFIETOU
|SAGNA
|US PARCELLES ASSAINIES
|FATOU
|SENE
|DAKAR SACRE CŒUR
|EDMEE ADIAW ONESIMA
|DIAGNE
|LYCEE AMETH FALL ST-LOUIS
|SOKHNA BOURY
|NDIAYE
|US PARCELLES ASSAINIES
|NDEYE AWA
|DIAKHATÉ
|AMAZONES GRAND YOFF
|MARIAMA
|DIEDHIOU
|DAKAR SACRE CŒUR
|JEANNE COUMBA
|NIANG
|AIGLES DE LA MEDINA
|FANSEYNI
|BADJI
|CASA SPORT ZIGUINCHOR
|GLADYS IRENE
|DACOSTA
|US PARCELLES ASSAINIES
|NGUENAR
|NDIAYE
|AFA GRAND YOFF
|FANTA
|SY
|SIRENES DE GRAND YOFF
|MADALEINE
|TALL
|AMAZONES GRAND YOFF
|MATY
|DIOP
|KAOLACK FC
|HABY
|BALDE
|AMAZONES GRAND YOFF
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