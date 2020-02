Blessé contre Nantes avec Dijon, le gardien sénégalais, Alfred Gomis sera absent des pelouses au moins pour deux mois à cause d’une rupture du ligament postérieur du genou droit. Ce qui l’empêchera d’honorer ses engagements avec les Lions du Sénégal qui vont affronter les Djurtus de la Guinée Bissau en mars. De même qu’Abdoulaye Diallo qui manque cruellement de temps de jeu avec la formation Turque de Genclerbirligi.

Si le gardien numéro 1 des Lions, Edouard Mendy est en forme avec Rennes, le sélectionneur national devrait se pencher sur le deuxième et troisième gardiens. Bingoura Karama de Strasbourg et Baye Assane Cissé de Teungueth Fc se distinguent du lot.

Baye Assane Cissé plébiscité par les Sénégalais !

Sur le plateau de l’émission « Wakhsaxalath » concernant les potentiels remplaçants du rempart de Dijon, le nom du portier de Teunguedj Fc est sorti du lot. Le gardien de but Baye Assane Cissé est resté depuis le début de la saison dans la dynamique de ses bonnes performances et fait partie des meilleurs en réussissant notamment à garder ses cages inviolées lors des cinq premières rencontres. 7 clean-sheets en 9 matchs de championnat, voilà ce que le portier du club de Rufisque a réussi jusqu’ici. Cissé semble perdre goût d’encaisser des buts (3 buts encaissés, 9 journées) faisant mieux que tout autre gardien de but sénégalais actuellement dans les cages d’un club du championnat local.

Bingourou Kamara bientôt Lion ?

Il a longtemps manifesté son envie de jouer avec la bande à Sadio Mané. Le gardien de but de Strasbourg, performant avec son club à chaque occasion, pourrait profiter de l’absence de Gomis et la méforme d’Aboulaye Diallo, pour matérialiser son rêve. « J’ai suivi la CAN 2019 et j’ai beaucoup aimé le parcours du Sénégal. Malheureusement ils ont perdu la finale. Mais je pense qu’ils ont fait une très belle compétition. Ils ont raté la finale de peu, mais ce n’est que partie-remise. La prochaine sera la bonne. Si je suis appelé, ce sera un honneur de répondre. Je pense que tout footballeur aimerait représenter sa nation. Je ne cache pas que je suis intéressé par le Sénégal », a confie Bingourou Kamara.

Pour rappel, le Sénégal affrontera la Guinée Bissau en match aller et retour dans un mois pour le compte de la deuxième et troisième journées des qualifications à la prochaine CAN 2021 au Cameroun.

wiwsport.com