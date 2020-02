Pourtant le débat était posé il y’a quelques jours sur wiwsport.com dans l’émission wakhsakhalate. Il s’agissait du remplaçant d’Alfred Gomis forfait pour la double confrontation Sénégal vs Guinée Bissau.

Les deux équipes vont s’affronter pour le compte des éliminatoires de la CAN 2021. Parmi les gardiens de bu sénégalais, Bingoura Kamara est plébiscité et son nom revenait tout le temps. Le gardien de Strasbourg pourrait rejoindre la tanière.

Bingoura Kamara a expliqué dans un entretien avec le journal record qu’il est intéressé par cette équipe nationale du Sénégal. Son objectif est de devenir plutôt lion que maurabitoune.

« J’ai suivi la CAN 2019 et j’ai beaucoup aimé le parcours du Sénégal. Malheureusement ils ont perdu la finale. Mais je pense qu’ils ont fait une très belle compétition. Ils ont raté la finale de peu, mais ce n’est que partie-remise. La prochaine sera la bonne inchalla. Si je suis appelé, ce sera un honneur de répondre. Je pense que tout footballeur aimerait représenter sa nation. Je ne cache pas que je suis intéressé par le Sénégal », confie le gardien de but de Strasbourg au journal record.

wiwsport.com