En perspective du prochain tour des préliminaires – Zone Afrique – de la Coupe du Monde U20 Féminine de la FIFA 2020), l’équipe nationale U20 féminine poursuivra sa préparation en régime internat du 17 au 20 février 2020 au Centre de Développement Technique Jules F.B. Bocandé sis à Toubab Dialao.
C’est dans cette optique que 27 Lionnes ont été convoquées par le sélectionneur de l’équipe féminine de cette catégorie.
Voici la liste des joueuses convoquées
|KHADY
|FAYE
|DORADES DE MBOUR
|SARATA
|SANE
|DORADES DE MBOUR
|SOKHNA
|CISSE
|DORADES DE MBOUR
|MAREME
|BABOU
|DAKAR SACRÉ CŒUR
|AMINATA
|SAMBA
|DORADES DE MBOUR
|WOLIMATA
|NDIAYE
|DORADES DE MBOUR
|FATOU FALL
|NIANG
|LYCEE AMETH FALL ST-LOUIS
|MARÈME
|DIENE
|DAKAR SACRE CŒUR
|FATOU BINTOU
|TOURE
|CASA SPORT ZIGUINCHOR
|KHALISS
|SENE
|US PARCELLES ASSAINIES
|NDEYE AWA
|CASSET
|DORADES DE MBOUR
|GNILANE
|THIAM
|FOYER DES JEUNES DIOFFIOR
|MARIE
|DIOKH
|DAKAR SACRE CŒUR
|COUMBA SYLLA
|MBODJI
|DORADES DE MBOUR
|OUDE
|DIANFO
|CASA SPORT ZIGUINCHOR
|MARIETOU
|NDIAYE
|SIRENES GRAND YOFF
|FATOUMATA
|DRAME
|KAOLACK FC
|BINTA BABACAR
|NDOYE
|AMAZONES GRAND YOFF
|ATHANASIA
|MANGA
|ASACO OUSSOUYE
|ANTA
|GASSAMA
|US PARCELLES ASSAINIES
|MAME ADAMA
|NDIAYE
|CASA SPORT ZIGUINCHOR
|PASCALINE FOFANA
|BASSENE
|ASACO OUSSOUYE
|MAGUETTE
|FALL
|TIGRESSES DE THIÈS
|FATOU
|TOURE
|FOYER DES JEUNES DIOFFIOR
|RACKY
|NDOYE
|AS KOLDA
|MARIAMA
|SOUARE
|KUMARE DE SEDHIOU
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