La Basketball Africa League va démarrer ses compétitions à Dakar, du 13 au 15 mars. Une annonce faite par son président Amadou Gallo Fall.

« J’ai le grand plaisir d’annoncer que nous allons commencer nos compétitions à Dakar, du 13 au 15 mars » informe Amadou Gallo Fall, en marge de la signature du protocole d’accord entre les comités olympiques sénégalais et canadiens en vue des préparatifs des JOJ.

Constituée de 12 équipes issues de toute l’Afrique, cette nouvelle ligue professionnelle de basketball débutera donc ses compétitions à Dakar. En partance hier nuit pour Chicago, le patron de la BAL annonce: « Très tôt, nous allons annoncer un calendrier complet et les nouveaux partenaires qui se sont joints à nous durant le week-end pour faire du Basketball Africa league, une ligue professionnelle au monde dans les années qui viennent mais aussi une ligue qui va donner l’opportunité aux talents africains de produire ici, de se développer et donner l’opportunité au paysage du basketball africain de pouvoir rayonner sur la scène mondiale. »

Les compétitions de la BAL vont se dérouler à Dakar Arena de Diamniadio. A cette compétition panafricaine, le Sénégal sera représenté par son champion en titre, l’AS Douane. Après Dakar, la BAL aura lieu dans 5 autres villes africaines: Caire (Egypte), Lagos (Nigeria), Rabat (Maroc), Monastir (Tunisie) et Kigali (Rwanda), qui accueillera la finale. Chaque équipe comptera 16 joueurs: au moins 8 nationaux, 4 étrangers maximum et pas plus de 2 joueurs non-africains.

Source: Stades