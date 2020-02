Depuis ses débuts professionnels, Idrissa Gana Gueye a affronté beaucoup de joueurs. Et pour lui, le meilleur qu’il a dû affronter est son ancien coéquipier, Eden Hazard, lorsque le Belge évoluait à Chelsea.

Dans cette interview accordée à Oh my Goal, Gana Gueye explique que l’adversaire le plus fort qu’il ait affronté et qui lui a donné le plus de fil à retordre sur un terrain est l’actuel joueur du Real Madrid, Eden Hazard. « L’adversaire le plus fort que j’ai affronté ? Eden Hazard. Il est trop fort, il sait tout faire avec le ballon. Lorsque je l’ai affronté, il m’avait fait avoir un carton jaune tellement il était technique. C’était difficile de lui prendre le ballon », a indiqué le milieu sénégalais, qui a défié l’ancien homme fort du Stamford Bridge à plusieurs reprises en Premier League. Un compliment qui devrait faire plaisir à Eden Hazard.

Au cours de son interview à Oh My Goal, Gana Gueye a également donné son meilleur souvenir depuis le début de sa carrière. « Mon meilleur souvenir ? Facile, c’est le doublé avec le LOSC. C’étaient mes premiers trophées avec mon premier club professionnel, ma première année en tant que pro. Donc c’était juste parfait », a-t-il confié.

wiwsport.com