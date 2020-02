Prêté pour six mois à Rennes par l’AS Roma, Steven Nzonzi fait déjà l’unanimité auprès de ses coéquipiers notamment Mbaye Niang, qui s’avoue convaincu par les débuts du champion du monde.

Pour sa première titularisation avec Rennes, Steven Nzonzi (31 ans, 2 matchs toutes compétitions avec Rennes cette saison) n’a pas eu à forcer son talent contre Belfort (0-3), mardi, en Coupe de France. Impressionné, l’attaquant sénégalais Mbaye Niang (25 ans, 32 matchs et 12 buts toutes compétitions cette saison) est déjà convaincu par le milieu de terrain français.

« On l’a vu, il a de l’expérience et a été calme à certains moments un peu chauds. A nous d’être braves pour bien l’aider à s’adapter et il nous apportera beaucoup. De ce que j’ai vu, c’est déjà plutôt pas mal », a déclaré Mbaye Niang dans des propos rapportés par Maxifoot. Le Sénégalais s’est donc rapidement réjoui de cette arrivée. Reste à savoir si Nzonzi réussira à bouleverser le milieu breton dans les semaines à venir.

wiwsport.com