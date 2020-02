À deux jours d’affronter Angers, ce samedi à 19 h au stade des Costières, le technicien nîmois a confirmé l’absence du meilleur buteur du club, pour une blessure et probablement une première titularisation pour l’attaquant sénégalais, Moussa Koné.

Bernard Blaquart a participé à la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Il en ressort que Romain Philippoteaux, le meilleur buteur nîmois en Ligue 1 (5 buts) et Théo Valls sont pratiquement forfaits pour accueillir le 14e du championnat. Le premier a été touché à la cheville droite le week-end dernier à Nice et le second est en délicatesse avec un pied.

Dans ces conditions, il devrait y avoir peu de changements dans le onze de départ. Il faudra tout de même trouver un remplaçant à Philippoteaux et c’est Moussa Koné qui tient la corde, talonné par Haris Duljevic.

Pour rappel, Nîmes de Koné et Sidy Sarr reçoit ce samedi Angers à partir de 19 h 00 dans le cadre de la 25 journée de la Ligue 1 française.

