C’est assurément l’information des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue disputés ce mercredi : l’élimination de Teungueth FC, leader incontesté de la L1 par le Jamono de Fatick qui ne joue même pas les premiers rôles en L2. C’est d’autant plus notable que les Rufisquois se sont inclinés à domicile. La preuve que la Coupe ne joue parfois de la hiérarchie. Autre exemple, NGB Niary Tally (L1) qui a été sorti par Keur Madior en perte de vitesse en L2.

Pour le reste, force est restée aux « grands » puisqu’aucune autre équipe de l’élite n’a été éliminée par un adversaire du niveau inférieur. Même si ce fut rarement facile. On notera cependant que le seul duel entre équipes de L1 a largement tourné en faveur du DSC face au CNEPS Excellence (4 – 1 après prolongations)

Les résultats : Thiès FC – Diambars 1 – 2 ; Sonacos – Douanes 0 – 2 ; NGB – Keur Madior 0 – 1 ; Demba Diop de Mbour – AS Pikine 2 – 2 (AP) et 1 TAB 3; Teungueth FC – Jamono de Fatick 1 – 1 (AP) et 4 TAB 5; CNEPS – Dakar Sacré-Cœur 1 – 4 (AP) ; Guédiawaye FC – Génération Foot 0 – 1 ; EJ Fatick – Casa Sports remis

LSFP.sn