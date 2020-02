Passeur décisif lors de la victoire de Charlton à Nottingham Forest (1-0) à l’occasion de la 32eme journée de la Championships.

Naby Sarr a été la grande sensation de la soirée d’avant d’avant-hier. Aligne sur le couloir gauche, le défenseur sénégalais a été au four et au moulin. Uabne performance hautement saluée par ses supporteurs. Sarr s’est même adjugé les éloges de son entraîneur. « C’est une séquence que nous avons travaillé à l’entraînement. En plus Naby a un bon pied gauche. S’il n’avait pas été courageux sur le pressing, on n’allait pas marquer ce but. Je suis content pour lui » rapporte record

