En marge de la Supercoupe d’Afrique 2019, la CAF prévoit une réunion de son Comité exécutif à Doha. Des décisions sont attendues sur les recommandations faites par la « Task force des réformes ».

« Le Comité Exécutif a prévu une session le 14 février 2020 pour entériner la feuille de route 2020-2021 qui prendra en compte les différentes recommandations. Une communication régulière et transparente permettra à tous les observateurs et amoureux du football africain de juger des progrès réalisés », lit-on dans un communiqué de la CAF le 9 février dernier.

Par ailleurs, les recommandations contenues dans un document en 100 points portent sur différents domaines. Les statuts de la CAF, le partage de pouvoir entre le Comité exécutif et l’administration, la suppression du Comité d’urgence. Une meilleure gestion financière et plus d’indépendance aux Commissions sont d’autres recommandations.

Africatopsports