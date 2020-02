Le ministre des Sports a manifesté mercredi, sa désolation suite à l’affaire Olivier Brice Sylvain qui secoue l’As Dakar Sacré-Cœur. Matar Ba prévoit de se rendre au club ce jeudi pour rencontrer les responsables.

Le patron du Sport sénégalais va se rendre à Dakar Sacré-Cœur aujourd’hui (jeudi) pour rencontrer les dirigeants qui ont déjà porté plainte. Il sera question de discuter. Selon Matar Ba, le monde sportif doit être plus regardant, plus prudent, et faire des enquêtes avant de recruter quelqu’un.

Le Doyen des juges, Samba Sall a suivi la requête du Parquet en plaçant sous mandat de dépôt Olivier Brice Sylvain. L’ex responsable de la cellule performance de l’As Dakar Sacré-cœur. Auparavant, il avait été mis en cause pour pédophilie, acte contre nature et harcèlement, des chefs passibles d’un renvoi en Chambre criminelle.

wiwsport.com