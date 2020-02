Ce mercredi, Pape Abou Cissé s’est offert un doublé face à Lamia, en Coupe de Grèce. Une sacrée performance qui démontre le sens du but du défenseur sénégalais.

En plus d’avoir été costaud en défense, l’international sénégalais a trouvé par deux fois le chemin des filets avec la tête, à la 72e et 77e minutes de jeu. Un instinct de buteur qui a permis à son équipe de franchir l’obstacle Lamía 1964 Football Club (3-2). L’enfant de Pikine a réalisé un match abouti sur la pelouse du stade Karaïskakis permettant à Olympiacos de rejoindre le dernier carré. Une prestation qui plaira sans doute au sélectionneur national Aliou Cissé, surtout en raison des pépins physiques de Salif Sané dans cette première partie de saison, à moins de deux mois du match face à la Guinée-Bissau, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2021.

