Trouvé chez lui à Golf Sud, lundi vers 17 heures, Sa Thiès a accordé un long entretien au quotidien Record. Le fils de Double Less et jeune frère de Balla Gay 2 est revenu sur les contacts avec les promoteurs, concernant notamment son combat contre Yékini Jr.

«En effet, on me démarche contre Garga Mbossé et Yékini Jr. Plusieurs promoteurs sont dans le coup. Ils m’ont contacté et les négociations ont vraiment avancé. Je n’ai pas le choix. Je suis prêt contre tout adversaire logique, entre Garga Mbossé et Yékini Jr. Nous sommes tous dans la même catégorie. Pour dire vrai, ils sont actuellement mes deux adversaires logiques. J’ai bon espoir que je vais lutter. J’ai trouvé un accord avec un promoteur pour un combat contre Yékini Jr. Il m’a dit que c’est ce dernier qui demande un gros cachet. Je n’en sais pas plus. On est d’accord à tous les niveaux». Précise Sa Thiès dans les colonnes du journal Record.