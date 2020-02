Privé d’Alfred Gomis, Dijon a été pulvérisé par le Paris Saint-Germain (1-6), ratant l’opportunité de rejoindre le dernier carré de la Coupe de France 2020.

Dijon sans son gardien Alfred Gomis, blessé samedi dernier, a timidement géré son match. Ce mercredi, le PSG a été sans pitié avec le DFCO. Au stade Gaston-Gérard, des doublés de Mbappé et Sarabia, et des réalisations de Wesley Lautoa et Thiago Silva, ont permis aux Parisiens de surclasser les Dijonnais (1-6). Surement, handicapés par la blessure de Gomis. Rappelons que le portier sénégalais souffre d’une rupture du ligament postérieur du genou droit et sera indisponible, a priori, entre deux et trois mois. À moins d’une semaine de son premier grand rendez-vous à Dortmund, le PSG de Gana Gueye, absent ce soir pour suspension, poursuit son sans-faute…

🔚Face à un PSG inspiré, le DFCO s'arrête en quart de finale de la @coupedefrance. Le résumé ➡️ https://t.co/nPTQKsORJA L'album photos ➡️ https://t.co/04qJ55vTdJ La 🗣️ de Stéphane Jobard ➡️ https://t.co/IXa1HjzteF#DFCOPSG pic.twitter.com/umwQihihR1 — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) February 12, 2020

