Le sélectionneur national du Sénégal, Aliou Cissé, pourrait se tourner vers Bingourou Kamara, gardien du RC Strasbourg (élite française), en raison du forfait d’Alfred Gomis, blessé samedi dernier, et du manque de compétition d’Abdoulaye Diallo, qui s’entraîne en solo à Gençlerbirligi (Turquie).

L’ancien international Espoir français du RC Strasbourg, courtisé par les Mourabitounes, n’a jamais manqué l’occasion de déclarer sa flamme aux Lions du Sénégal. ‘’J’ai la particularité d’avoir trois nationalités. C’est vrai que j’ai fait les différentes sélections de France’’, a rappelé le gardien âgé de 23 ans, qui ne joue pour son club que les matchs de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue.

‘’Pour quelle nation mon cœur bat ? Entre le Sénégal et la Mauritanie par exemple, on va dire quand même que j’ai été beaucoup plus avec le Sénégal’’, avait-il dit dans un entretien avec le quotidien sportif sénégalais Record. ‘’Parce que lorsque j’étais petit, j’y allais tout le temps avec ma mère. Ma grand-mère y vit toujours d’ailleurs. C’est donc la nation avec laquelle j’ai plus d’affinités”, avait argué Kamara, après avoir opposé une fin de non-recevoir au sélectionneur de la Mauritanie, Corentin Martins, venu à sa rencontre.

Le technicien français de la Mauritanie avait ciblé des footballeurs pour la CAN 2019, la première dans l’histoire du football mauritanien. Héros du RC Strasbourg en finale de la Coupe de la Ligue 2019 contre Guingamp (0-0 et 4TAB1), Kamara, qui a débuté sa carrière à Tours (France), est barré pour le poste de numéro 1 par l’international belge Matz Sels, arrivé lors de la saison 2018-2019. Pour sa première année en Alsace, le portier belge passé par Lierse, la Gantoise, Anderlecht (Belgique) et Newcastle (Angleterre) a été élu meilleur footballeur strasbourgeois pour sa première saison. Il a cumulé 24 matchs sur 24 en Ligue 1, pour la saison 2019-2020, ne laissant que les matchs de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue. Bingourou Kamara est arrivé pourtant en position de titulaire à ce poste avant de rétrograder dans la hiérarchie.

Le Sénégal joue une double confrontation contre la Guinée-Bissau au mois de mars, pour les éliminatoires de la CAN 2021.

Source: APS