Il est entrain de marquer son empreinte aux Pays-Bas, de statut remplaçant à un titulaire indiscutable, Amadou Ciss, est actuellement l’un des meilleurs à son poste. L’international sénégalais U20 réalise un excellent de saison avec le Fortuna Sittard.

Auteur de 6 buts et 4 passes décisives en 18 apparitions d’Eredivisie, l’ancien du Teungueth FC, âgé de 20 ans a accordé une interview exclusive à la rédaction de wiwsport.com. Dans cet entretien, le milieu de terrain dresse son parcours ainsi que ses ambitions.

Entretien

Vous évoluez depuis un moment aux Pays Bas. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours avant Fortuna ?

J’ai commencé ma carrière de jeune footballeur à Tambacounda avec Donbosco parce que je faisais mes études là-bas et après suis revenu à Dakar pour les «Navetanes » où j’ai joué avec l’équipe de mon quartier (ASC Ngaraaf) c’est à partir de Là-bas que Teungueth Fc m’a vu et recruté. C’est par la suite que j’ai signé à Pau FC en France (national). J’ai passé une année là-bas et après j’ai signé à Fortuna Siittard.

la meilleure année de ma jeune carrière

Quel bilan personnel tirez-vous de tes années passées avec Fortuna ?

C’est déjà ma deuxième année. L’année passée je peux dire c’était une blanche pour moi puisque je n’avais pas de temps de jeu. Je n’ai disputé que 10 matchs comme remplaçant. Mais cette saison, Alhamdoulilah, je peux dire que c’est la meilleure année de ma jeune carrière. Je joue régulièrement mais aussi je suis décisif avec mon équipe. J’ai disputé 17 matches avec 6 buts et 3 passes décisives. Voilà !

C’était une grande émotion

Vous l’avez dit, c’est votre meilleure saison depuis votre arrivée à Fortuna. Selon vous qu’est-ce qui a été déterminant ?

Comme je le disais tout à l’heure. Mes débuts n’étaient pas faciles. Je ne connaissais pratiquement personne, en plus de cela je n’avais pas la possibilité de prouver mes capacités. J’étais tout le temps sur le banc. Mais cette saison, le coach m’a donné une chance que j’ai tout de suite saisie.

Pouvez-vous revenir sur votre premier but de la saison et ta fameuse célébration qui avait rendu furieux votre entraîneur ?

Rires … C’était mon premier but en Eredivisie (ndlr Championnat néerlandais). Et j’étais trop content et il fallait immortaliser mon but, malheureusement ce n’étais pas le meilleur moment (ndlr son équipe était menée 3-1 à quelques minutes de la fin, le milieu de terrain sénégalais de Fortuna Sittard, a réduit le score contre Twente (1-2, 90+5). Tout est maintenant rentré dans l’ordre, le coach a rapidement compris.

Je les invite souvent à manger du Thièp et du mafè

Qu’avez-vous tiré de cette situation ?

C’était juste une grande émotion que je devais manifester … En tout cas cela ne va plus se reproduire rires… La preuve, la semaine passée, j’ai marqué mais javais pas les raisons de le célébrer puisque que mon équipe était mal partie(NDLR, défaite contre Vitesse 3-1).

Quelles relations entretenez-vous avec votre coach ?

On est bien … On rigole et chacun fait son travail convenablement.

Quelles relations entretenez-vous avec vos coéquipiers ?

Oh ils sont trop gentils avec moi. On rigole ensemble. On travaille ensemble et on sort souvent ensemble. Je les invite souvent à manger du Thièp et du mafè à Liège en Belgique puisqu’on n’est pas loin de la Belgique et de l’Allemagne.

Êtes-vous le seul sénégalais dans votre équipe?

Oui on peut dire. Mais quand même il y a un certain Sambou qui est d’origine sénégalaise mais il est né en Allemagne.

Comment avez-vous rejoint Fortuna?

Bon… Ils ont me superviser plusieurs, au Fc. C’est par la suite que mon agent m’a confirmé l’intérêt du club. Je me suis dit « pourquoi pas » c’est un grand club qui évolue en Ligue 1. Il fallait saisir cette chance et je n’ai pas hésité. Je suis là pour apprendre.

Comment jugez-vous le niveau du championnat néerlandais ?

C’est un championnat très relevé qui a un bon niveau de jeu. Les matchs sont physiques et intenses. Tu peux le voire quand Ajax joue en ligue des champions.

Vous avez reçu des offres venant d’autres clubs ? Feyenoord par exemple…

Non (catégorique)! Juste des rumeurs. Je reste concentré sur mon objectif.

Quel serait votre plus grand rêve en tant que joueur?

Bon, je rêve d’évoluer dans les plus grands championnats du monde.



Quelle serait la fin de saison idéale pour Amadou en championnat ?

J’aimerais bien atteindre mon objectif. C’est-à-dire marquer plus de 10 buts voire plus.

Amadou quel est votre mot de la fin ?

Bon, merci suis trop content de l’accueil et j’apprécie votre travail sur le sport national et international. Merci pour tout.

wiwsport.com propos recueillis par Anta NDIAYE