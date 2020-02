Le Stade Rennais a largement pris le meilleur sur l’ASM Belfort (0-3) pour le compte des quarts de finale de Coupe de France. Mbaye Niang a marqué sur penalty.

A la 71e alors que les Bretons menaient déjà au score, Rennes obtenait un penalty quand Konki dégageait le ballon de la main devant Niang qui allait frapper au but. La pression, l’attaquant sénégalais gère bien comme en attestait son tire du droit au milieu qui trompait Ehlinger pour le 2-0. Un troisième but sera d’ailleurs marqué dans cette partie. A l’issue de la rencontre, Rennes s’est imposé 0-3 face à Belfort. Mendy et ses coéquipiers se qualifient ainsi en demi-finale de Coupe de France. Mbaye Niang vient de signer une troisième réalisation dans cette compétition après son doublé à Angers.

Wiwsport.com