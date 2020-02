Teungueth FC et le groupe Evolt, installé aux Émirats arabes unis, ont signé un accord de partenariat, indique un communiqué du club. L’équipe de Dabo a aussi annoncé un « Turn over » dans son staff technique.

Evolt est un groupe dont l’assise internationale est reconnue avec un réseau qui va de l’Europe à l’Amérique latine en passant par le Moyen-Orient. L’accord en question entre dans le cadre de la promotion du football de la petite catégorie et a été paraphé ce lundi, en présence notamment de Babacar Ndiaye, président de Teungueth FC.

Le club rufisquois précise dans ce communiqué que le holding spécialisé dans la petite catégorie, notamment la formation des jeunes âgés entre 13 et 18 ans, « soutiendra techniquement et financièrement le Teungueth Football Club afin de faciliter la détection et la formation des jeunes de moins de 18 ans ici au Sénégal. »

Le communiqué signale aussi qu’il est prévu dans cet accord « d’envoyer tous les trimestres 3 à 4 juniors afin de les aider dans leur progression, l’occasion pour eux aussi de montrer leurs talents durant des tests. » C’est ainsi que l’actuel leader du championnat a décidé d’opérer quelques changements au niveau de son staff technique.

Serigne Saliou Dia a été nommé en tant que conseiller sportif pour la préformation, tandis que Babacar Boye prendra en charge la coordination au niveau de cette petite catégorie. Rappelons que Serigne Saliou Dia était à la commande de l’équipe nationale locale lors du tournoi Wafu Cup 2019.

