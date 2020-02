Le Sénégal se prépare pour la double confrontation entre le Sénégal et la Guinée- Bissau. La fédération sénégalaise de football va organiser une réunion spéciale pour ces matchs. Les préparatifs ont commencé avec l’entraîneur, son staff et les intendants selon Augustin Senghor dans un entretien avec le journal Record.

Le stade Lat Dior va abriter le match aller qui aura lieu le 23 mars. Le travail pour améliorer les conditions de réception du match ont démarré selon le président de la FSF. « Depuis quelques semaines, nous avons commencé à travailler pour améliorer la pelouse du stade Lat Dior. Avec le ministère des sports, nous y travaillons. Nous avons réglé quelques soucis de logistique comme le tunnel qui posait des problèmes. Et nous sommes arrivés à trouver une solution définitive. Nous allons aussi investir en dehors de la pelouse, sur la présentation du stade » informe t’il.

Lors du séminaire de la CAF à Rabat sur les infrastructures et compétitions africaines, l’instance avait mis en place une commission d’inspection pour les stades africains. « Il a été décidé du coté de la CAF, pour les éliminatoires de la coupe du monde, des mesures vraiment restrictives pour homologuer les terrains. Nous, nous prenons les devants. Et, on va être au meilleur niveau déjà au mois de mars. Certainement, vous le verrez. Nous allons essayer de faire de ce stade Lat Dior un bijou. »

La pelouse du stade régional est souvent pointé du doigt. Les critiques ne sont pas tombées dans l’oreille d’un sourd. La FSF et le ministère des sports s’y attellent. « On va continuer comme ça pour rehausser le niveau et la qualité de la pelouse. Parce qu’aujourd’hui avec les joueurs que nous avons, si notre pelouse est meilleure je suis sur qu’aucune équipe ne nous résistera. Déjà, on fait de bons résultats à domicile mais ce sera encore plus facile pour nous imposer. D’ailleurs, en relation avec des partenaires, nous avons demandé au ministre des sports, de nous faire venir un spécialiste du gazon qui devrait nous venir d’Espagne pour qu’on ait une pelouse excellente, apte à accueillir du bon football. »

