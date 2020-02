Le milieu de terrain Sénégalais du Paris Saint-Germain, Idrissa Gueye, s’est prêté au jeu « Le Meilleur », à l’occasion du lancement des nouvelles Prédators par Adidas avec oh my goal ! Idrissa Gueye révèle le nom du meilleur joueur qu’il a affronté, le plus rapide, mais aussi celui du meilleur joueur du PSG.

wiwsport.com