Le gardien sénégalais de Dijon Alfred Gomis, blessé à un genou samedi face à Nantes (3-3), sera absent pour une durée de deux à trois mois.

L’international sénégalais souffre d’une rupture du ligament postérieur du genou droit. Alfred Gomis, s’était blessé au bout de vingt minutes de match, lors de l’égalisation nantaise après un choc avec le Nigérian Moses Simon. Il confirme sa blessure et exprime sa tristesse de devoir rester hors des pelouses durant la période indiquée.

« À la fin, c’est comme on le pensait. Rupture du croisé postérieur. Je suis désolé de devoir rester à l’écart du terrain de jeu et ne pas pouvoir être sur le terrain aux côtés de mes coéquipiers, mais c’est la vie. Ça fait partie du travail. Je remercie tout le monde pour l’affection qui m’a été témoignée et j’ai hâte de commencer le travail pour revenir au top », confie le gardien de but sénégalais sur sa page twitter.

À la fin,c’est comme on le pensait. Je remercie tout le monde pour l’affection qui m’a été témoignée et j’ai hâte de commencer le travail pour revenir au top. 🇫🇷 Alla fine è come si pensava.Ringrazio tutti per l’affetto.Non vedo l’ora d’iniziare il lavoro per tornare al top. 🇮🇹 pic.twitter.com/6d8UzCEx3b — Alfred Gomis (@AlfredGom1s) February 10, 2020

