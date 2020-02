C’est désormais officiel. Le club serbe de l’étoile Rouge de Belgrade a déclaré dans un communiqué que le contrat de Mouhamed Faye, ancien capitaine de l’équipe nationale de Basketball, a été résilié. D’après le communiqué les deux parties se sont séparées à l’amiable.

Mouhamed Faye a rejoint l’Etoile Rouge l’été 2018. L’ailier des Lions faisait partie de l’équipe de compétition actuelle qui jouait en ABA et en Euroligue. Cette saison, il a disputé 12 matchs sur 23 possibles toutes compétitions confondues. Il tournait à 4,5 points et 3,8 rebonds en moyenne. « Le KK Red Star souhaite à Mohammed bonne chance, santé et sport dans la poursuite de leur carrière », a commenté le club.

Lettre d’adieu de Mouhamed Faye

« Chers stars, amis. Je m’adresse à vous avec des émotions mitigées. Le Red Star m’a donné de nouvelles opportunités et opportunités dans ma carrière, une chance de gagner des trophées, une opportunité de jouer en Euroligue. Je me souviendrai du trophée de la Ligue ABA, le titre de champion en Serbie. Je tiens à remercier le personnel professionnel, les entraîneurs, les personnes employées au club pour tous ceux qui m’ont facilité le séjour au Red Star. Et bien sûr, je tiens à remercier les fans qui m’ont fait sentir spécial semaine après semaine en jouant pour le club. Ce fut un beau voyage, une nouvelle vie et une expérience professionnelle et je suis vraiment désolé de dire au revoir à tout le monde. Je souhaite bonne chance au Red Star », lit-on dans le document publié sur le site officiel du club.

wiwsport.com