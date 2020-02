La lutte renoue encore avec la violence. En effet, le promoteur Khadim Samb a organisé un gala de lutte simple avec un grand combat qui a opposé Eumeu Sène Jr / Bour Sine. Et avant ce duel, Alioune Sèye 2 et Niakh Diarignou devaient disputer le combat spécial. Et la violence a failli interrompre la journée car un accompagnant de Niakh Diarignou a poignardé Alioune Sèye 2.

