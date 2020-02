Basaksehir n’a pas réussi à l’emporter chez Sivasspor (1-1) lors de la 21e journée de Süper Lig. L’ouverture du score de Demba Ba n’a pas suffi pour surprendre le leader du championnat turc.

C’est à la 67e minute que Başakşehir a ouvert le score après un cafouillage qui profite à Demba Ba (0-1). En réaction, Mustapaha Yatabaré a égalisé d’une très belle tête (1-1) pour Sivasspor à la 82e. A l’issue d’une rencontre disputée, Sivasspor et l’Istanbul Başakşehir se sont quittés bons amis (1-1). Demba Ba et ses coéquipiers ne sont plus deuxième du championnat et pointent désormais un point derrière Trabzonspor. L’attaquant sénégalais de 34 ans porte ainsi son compteur à 6 buts cette saison dans ce championnat d’élite turc.

#SuperLig 🇹🇷 – Le choc turc du week-end entre le leader Sivasspor et Basaksehir (1-1) a tenu toutes ses promesses !

👉 Les attaquants africains ont brillé. Le malien Mustapha Yatabaré 🇲🇱 a superbement répondu à Demba Ba 🇸🇳. pic.twitter.com/uc5ScrhLn5 — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) February 9, 2020

