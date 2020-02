Le combat entre Nguèl Dione et Calme Ndour risque de tomber à l’eau si le dernier cité se maintient sur sa position de ne plus disputer ce choc entre deux ténors de la lutte simple. En attendant que la situation se décante, Nguel Dione est à fond dans sa préparation et a sévèrement attaqué son adversaire et son ténor, Boy Niang 2, qui, dit-il au micro de Luttetv, n’ose pas affronter Tapha Tine qui est un géant difficile à manœuvrer.