L’attaquant sénégalais de 23 ans, qui faisait ses grands débuts en Ligue 1 samedi avec Nîmes, a frappé fort d’entrée avec une belle réalisation couronnée par un succès (1-3) à Nice. Moussa Koné s’est prononcé sur sa prestation, après la rencontre.

Pour sa première sous le maillot de Nîmes Olympique, Moussa Koné a produit une prestation très appréciée par les nîmois. Le joueur de 23 ans se rappellera longtemps de ce 08 février 2020. Soir de son premier match et premier but en Ligue 1. Soir de victoire également pour son équipe. Un match plein du Nîmes Olympique à Nice (1-3), trois jours seulement après la belle victoire face à Dijon.

Après la rencontre, l’ancien attaquant de Dynamo Dresden (D2Allemagne), ne cachait pas sa satisfaction : « Très heureux d’avoir fait mes débuts avec le Nîmes Olympique et d’avoir marqué mon premier but en Ligue1 Conforama. Une belle victoire pour couronner le tout. Merci à tout le monde pour le soutien« , a réagi Moussa Koné via un Tweet.

Très heureux d’avoir fait mes débuts avec @nimesolympique et d’avoir marqué mon premier but en @Ligue1Conforama une belle victoire pour couronner le tout. Merci à tout le monde pour le soutien🙌🏾🙏🏾 pic.twitter.com/9KH9webomh — Moussa Koné (@konemoussasn) February 8, 2020

