De retour dans le groupe napolitain après un mois et demi d’absence suite à une blessure au biceps crural, le défenseur central sénégalais sera titulaire au San Paolo face à Lecce ce dimanche, à l’occasion de la 23e journée de Série A.

Ce dimanche 9 février 2020, Naples accueille Lecce au San Paolo, dans le cadre de la 23e journée de Série A. Gennaro Gattuso a choisi de titulariser son homme de base en défense, de retour sur les terrains après plus d’un mois d’absence. Kalidou Koulibaly, qui n’a plus disputé la moindre minute depuis le 14 décembre lors de la défaite à domicile face à Parme, sera donc présent sur la pelouse cet après-midi. Le capitaine des Lions s’est remis de sa blessure au biceps crural et va devoir rapidement reprendre ses marques.

