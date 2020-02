EJ Fatick et Demba Diop FC n’ayant que match nul, respectivement face à la Renaissance (3 – 3) et contre Jamono de Fatick (0 – 0), La Linguère, leader de la L2, est assurée de rester leader de la Ligue 2 à l’issue de son match de lundi face au Port.

Et quel qu’en soit le résultat. Ce n’est pas pour autant que l’EJ Fatick et Demba Diop vont cracher sur ce point. Car, ils l’ont décroché de haute lutte et en déplacement ; ce qui quelque part peut être considéré comme un « résultat positif ». Mais la meilleure opération de ce samedi est à mettre au crédit de Guédiawaye FC qui a battu l’US Ouakam et s’est hissé à la 5ème place, en attendant les rencontres de dimanche surtout (celui de lundi entre le leader et la lanterne rouge ne pouvant avoir aucune incidence sur sa position).

Ce dimanche, le Duc (7ème, 10 pts) ira en conquérant à Thiès y défier Africa Promo Foot (13ème 7 pts) avoir l’objectif de s’imposer pour gravir au moins deux places au classement. A Fodé Wade de Saly, le duel de la deuxième moitié du tableau mettra aux prises Keur Madior, éphémère leader, il y a quelques journées (9ème, 9 pts) et Thiès FC (11ème, 9 pts également).

Les résultats enregistrés le samedi 8 février 2020 :

Sonacos – Amitié FC 0 – 0 ;

Jamono Fatick – Demba Diop FC 0 – 0 ;

Renaissance – EJ Fatick 3 – 3 ;

Guédiawaye FC – US Ouakam 2 – 1

La suite du programme : Dimanche 9 février 2020

16h30 à Lat-Dior : Africa Promo Foot – Duc ;

16h30 à Fodé Wade : Keur Madior – Thiès FC

Lundi 10 février 2020

16h30 à Ngalandou Diouf : Port – Linguère

LSFP