La Sierra-Leone va abriter du 25 février au 07 mars prochain le tournoi (Dames) de la zone A de l’UFOA.

Après le tirage au sort, les Lionnes du Sénégal se retrouvent dans le Groupe A avec le pays hôte, la Guinée et Le Cap Vert. Dans le groupe B, on retrouve la Gambie, le Mali, la Guinée Bissau et le Libéria.

Voici le tirage au sort complet

-Groupe A

1. SierraLeone

2. Cap-vert

3. Guinée

4. Sénégal

–Groupe B

1. Mali

2. Gambie

3. Libéria

4. Guinée-Bissau

