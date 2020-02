Le FC Utrecht (Pays-Bas) a réussi à attirer l’expérimenté défenseur central sénégalais Lamine Sané (32 ans).

Jordy Zuidam, directeur technique d’Utrecht est très satisfait, dit-il sur le site Internet du club : « En sigant Lamine, nous ajoutons une option supplémentaire à notre arrière-garde avec beaucoup d’expérience. Lamine est grand et fort. Il est fort dans les duels, a une bonne vitesse et reste sous pression. De plus Il a une grande personnalité et peut jouer un rôle dans le développement en tant que mentor de nos grands talents en leur transférant son expérience ».

Sané est né en France et est devenu une force très appréciée à Bordeaux. Il y a joué 188 matchs en Ligue 1 et a également acquis de l’expérience en Ligue des champions et en Ligue Europa. Il a ensuite été transféré au Werder Bremen, où il a été actif pendant deux saisons. Enfin, il a évolué aux États-Unis, où il a joué à Orlando City SC.

🤝 Defensive power: Lamine Sané signed contract at #fcutrecht. 📄 International from Senegal stays until the end of this season. pic.twitter.com/VqE7aUVkXX — FC Utrecht 🇬🇧🇺🇸 (@FCUtrecht_EN) February 8, 2020

Nouvelles du monde