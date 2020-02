Depuis l’annonce officielle de son transfert sous forme d’échange, Gorgui reçoit des messages et des hommages de tout bord.

Dans une vidéo diffusée ce vendredi, les Wolves ont rendu un bel hommage au sénégalais qui a évolué 7 années avec Minnesota. Une vidéo qui retrace les 7 saisons de Gorgui Dieng avec les Wolves : “You inspired us every day for seven seasons with your heart and selfless spirit of giving back to those in need.” Rappelons que Minnesota a récupéré James Johnson, pour envoyer l’international sénégalais dans le Tennessee, chez les Grizzlies.

