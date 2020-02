C’était sa première titularisation avec Maine Red Claws, la franchise affiliée à Portland, et Tacko Fall a marqué les esprits. Le pivot sénégalais qui évolue désormais en G-League (une ligue secondaire de la NBA) a rendu une bonne copie.

18 points et 16 rebonds en 23 minutes , c’est l’apport bénéfique de Tacko Fall qui a donné la victoire à son club. Main Red Claws s’est largement imposé face à Canton (122-98). Fall a réalisé 9 des 10 tirs, tous à bout portant, dont cinq dunks. Il a raté sa seule tentative de lancer franc, bloqué un tir, a été appelé deux fois pour gardien de but et a aidé les Claws à profiter d’un avantage de rebond de 49-30 nous informe un site américain parcouru par wiwsport.com

Lors de ce match, Tacko Fall s’est blessé. Il est tombé au sol et avait visiblement mal à l’épaule gauche même s’il est revenu quelques minutes plus tard dans le match. « J’essayais de plonger pour le ballon et ma main s’est rattrapée et je suis tombé sur mon épaule. Ça fait un peu mal en ce moment, mais je pense que c’est juste une entorse » a t’il expliqué. Le géant sénégalais disputait son 19e match en G-league.

