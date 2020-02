Au FC Metz, Habib Diallo est le joueur le mieux payé de la saison 2019-2020, selon les révélations de L’Equipe. Le quotidien a mené l’enquête et établi le top 5, club par club* pour la saison 2019-2020 de Ligue 1.

Le palmarès est révélé ce vendredi, en exclusivité et en partenariat avec France Bleu. Au FC Metz, sans surprise, c’est l’attaquant et capitaine Habib Diallo qui reçoit le plus gros salaire. Avec 80.000 euros mensuels pour Habib Diallo, on est sous la moyenne du championnat de Ligue 1, de l’ordre de 94.000 euros, selon L’Equipe, un chiffre gonflé par les salaires du PSG.

Top 5 des joueurs du FC Metz les mieux payés:

Le capitaine Habib Diallo : 80.000 € (bruts mensuels)

L’attaquant Opa Nguette, le défenseur central Dylan Bronn et le milieu de terrain Vincent Pajot : 70 000 €

Le milieu de terrain Renaud Cohade : 55 000 €

