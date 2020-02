Les championnats d’Afrique de karaté toutes catégories confondues s’ouvrent dès ce vendredi à la salle couverte Ziaten à Tanger (Maroc), nous informe le quotidien Record. Seuls les cadets et juniors sont concernés par cette 1ère journée de compétition.

Au total le Sénégal a déplacé sur le tatami marocain 24 athlètes réparti entre les cadets, juniors et seniors. Ils sont inscrits dans les épreuves en « kumité » (combat) et « kata » (démonstrations techniques). Lors des derniers championnats d’Afrique en juillet 2019 à Gaborone, la tanière avait fini au 3ème rang continental sur 29 pays engagés grâce à une moisson 8 médailles (2or, 2argent et ‘bronze).

Wiwsport.com