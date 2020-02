Le sujet légendaire actuelle dans le football africain est la proposition de Gianni Infantino pour une CAN tous les 4 ans. Didier Drogba, El-Hadji Diouf, et bon nombre de footballeurs africains se sont prononcés sur ce cas. La dernière déclaration en date est celle de l’international togolais Floyd Ayité.

Le milieu de terrain de Genclerbirli a manifesté sa désapprobation par rapport à cette suggestion du patron du football mondial. Il veut que la CAN soit jouée tous les deux ans mais qu’elle soit remise en été pour leur permettre d’être libre en club.

«Personnellement, j’aime bien la CAN tous les 2 ans. C’est largement suffisant pour les joueurs de football. En hiver, dans nos clubs ça nous pose des problèmes. Je suis fan de cette CAN tous les 2 ans et je ne suis pas vraiment pour une CAN tous les 4 ans», a-t-il déclaré.

Une sortie médiatique qui rejoint celle faite par El-Hadji Diouf il y a quelques jours à l’Agence de Presse Sénégalaise (APS). «Tous les deux ans, c’est bon pour la Coupe d’Afrique des nations. Pour l’ancien joueur de Liverpool, il est important pour le continent de continuer sur sa périodicité. Concernant la CAN, je suis pour qu’elle se tienne une fois les deux ans, même s’il faut encore discuter de la meilleure période de l’année pour l’organiser », a-t-il fait savoir.

Pour une CAN tous les 4 ans, chaque acteur y va de son commentaire.

