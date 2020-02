La Caf a procédé hier au tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Et tenez-vous bien ! Didier Zokora qui assurait le tirage a provoqué quelques remous dans la salle après avoir sorti Al Ahly du pot. Le géant égyptien s’offrait un rendez-vous contre Mamelodi Sundowns d’Afrique du Sud.

Double championne en titre, l’Espérance de Tunis retrouve le Zamalek au tour suivant. Tandis que le Raja Athletic Club fera face au Tout Puissant Mazembe. Enfin, affiche équilibrée entre le Wydad Athletic Club du Maroc et l’Etoile Sportive du Sahel de Tunisie. Les rencontres se disputent en aller les 28 et 29 février. Puis en retour les 6 et 7 mars.

En demi-finales, les vainqueurs de Al Ahly/Sundowsn et Wac/Etoile du Sahel s’affrontent. Tandis que l’autre demie opposera le vainqueur de Zamalek/Espérance à celui de Raja/Mazembe. Pour la Coupe Caf, à suivre le duel ouest-africain entre Enyimba et Horoya Ancien double vainqueur de la Ligue des Champions, Enyimba tient un sacré client au tour suivant. Le champion de Guinée dont les ambitions sont grandes est depuis coaché par le Sénégalais, Lamine Ndiaye.

Ailleurs, le sort oppose Al Masry d’Egypte à la Renaissance de Berkane, finaliste la saison dernière. Pyramids Fc d’Egypte fera face à Zanaco de zambie. Sûrement l’affiche la moins alléchante du tableau. Enfin, Al Nasr de Libye affrontera Hassania Agadir du Maroc.

Les quarts de finale se jouent les 1er et 8 mars en aller et retour. Le tirage des demi-finales est également connu. Dans le dernier carré, le vainqueur de Zana­co/Pyramids face à celui de Enyimba/Horoya. Tandis que le vainqueur de Al Masry/Berkane affrontera celui de Al Nasr/Has­sania.

source: Africatopsports