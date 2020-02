Après deux ans de disgrâce, le jeune promoteur Prince Cissokho a offert aux amateurs de lutte en début de saison 2019-2020 une affiche de taille opposant deux espoirs de l’arène Sénégalaise en l’occurrence Modou Dia de l’Écurie Yoff et Thiat de l’École de lutte Boy Bambara et Doudou Bakka Sarr.

Au Micro de SENEGAL7, le promoteur interpelle le CNG et les acteurs de la lutte au sujet de certains lutteurs qui brûlent les étapes. Il soutient que « Lamb j Liko Gueuna Tardèle Mooy Amatoul Mbampatte ».