Papa Sow est l’un des lutteurs les plus populaires de l’arène sénégalaise. Mais depuis quelques années, sa carrière a connu une tournure surprenante avec des défaites et des blessures récurrentes , sans oublier ses nombreuses bisbilles avec des membres de l’écurie Fass.

Quelques jours après avoir mis en place sa nouvelle écurie, Papa Sow s’est s’exprimé au micro de IGFM. Le nouveau chef de file de l’Académie des Jambars a soutenu que s’il a eu une carrière en dents scie, c’est parce que c’est la volonté de Dieu.

« Je suis conscient de ce qui m’attend. Je sais que je dois rebondir et cela passe par travailler dur. J’ai traversé des moments difficiles dans ma carrière, je l’avoue. J’ai eu des hauts et des bas, mais ce n’est pas le moment de lâcher. J’ai un mental de fer et je pense que seul le travail peut faire changer les choses. Donc, je ferai tout mon possible pour revenir en force. Balla Gaye 2 a traversé des moments difficiles dans sa carrière, mais il a réussi à se rependre. Donc, je ne suis pas maudit. Je reviendrai plus fort. »

wiwsport.com