Mbaye Diagne se trouve actuellement en Turquie pour faire le point avec les dirigeants de Galatasaray avant de retourner à Bruges. Dans un entretien accordé au journal Record, l’attaquant s’est confessé et reconnait avoir commis une erreur.

« Je suis effectivement bien arrivé à Istanbul pour régler quelques problèmes administratifs avant de repartir à Bruges dans deux jours pour continuer mes entraînements. Le contrat qui nous lie est d’une saison » a t’il expliqué.

Selon lui, Galatasaray qui a un droit de regard sur lui a déjà pris une décision. « On a convenu que je retourne à Bruges pour m’entraîner convenablement avec mes coéquipiers. Si le coach décide de changer, ce serait tant mieux pour tout le monde. Mais s’il décide de maintenir sa position, on n’y pourra rien. On restera jusqu’à la fin de la saison. Je ne veux pas aller en Chine ou encore dans un autre continent. Mon objectif est de rester en Europe, jouer, afin de retrouver mon meilleur niveau. J’ai eu plusieurs offres. Mais, nous avons dit qu’il n’est pas question d’ouvrir les discussions. »

En effet, le Lion n’a pas tellement le choix. « Le règlement ne me permet pas d’avoir trois clubs dans un même continent, sur une même saison. C’est ce qui m’a poussé à revenir à Bruges pour convaincre le coach. Si on ne me donne pas la possibilité d’aller au bout de mes ambitions, on va rester jusqu’à la fin de la saison, parce qu’il nous reste juste trois mois de compétitions pour arriver au terme de la saison. «

Avec le recul, Mbaye Diagne confesse regretter ce qui s’est passé: « J’ai beaucoup regretté ce qui s’est passé entre Bruges et moi. Mais, je rends grâce à Dieu. Je suis un croyant et tout ce qui m’arrive, je le mets sur le compte de la volonté divine. J’ai un moral toujours au beau fixe. En partant à Bruges, c’était pour jouer, marquer des buts et faire gagner le club. Malheureusement, le tout puissant en a décidé autrement. Je ferai mon introspection pour ne plus vivre pareille circonstance. «

