Selon The Athletic et Woj les Wolves sont la 3ème équipe du deal avec Miami et Memphis. Gorgui Dieng prend la direction de Memphis alors que James Johnson va à Minnesota.

Quelques minutes après avoir appris que Memphis échangeait un extérieur – Bruno Caboclo – contre un intérieur – Jordan Bell – ESPN nous informe que la franchise continuer d’équilibrer son effectif : Minnesota, qui a finalisé le plus gros transfert de la soirée, s’invite dans le transfert autour d’Andre Iguodala en envoyant Gorgui Dieng dans le Tennessee pour récupérer James Johnson.

Minnesota has joined the Miami-Memphis deal — and will trade Gorgui Dieng for James Johnson, league source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2020