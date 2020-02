Le samedi 1er février à Rabat, le président de la FIFA a fait une déclaration qui a défrayé la chronique. Gianni Infantino a proposé à la CAF l’organisation d’une coupe d’Afrique des nations tous les quatre ans. Retour sur ces propositions…

Problèmes d’infrastructures –

Le patron du football mondial a trouvé le bon moment pour partager son idée. Une proposition aux couleurs d’une décision. Gianni Infantino a proposé « Une CAN tous les 4 ans » à l’issue d’un séminaire de la CAF au Maroc sur les compétitions de football et les infrastructures en Afrique. Entre glissement de dates, changement de calendrier, report d’organisation de CAN, la CAF ne sait plus à quel saint se vouer sur le problème des infrastructures en Afrique. La FIFA encore une fois se présente comme le Sauveur et propose un fond pour financer les infrastructures.

« J’ai voyagé dans 41 pays et c’est que j’ai vu n’était pas une explosion des stades modernes dans les pays…. Quand on regarde des matches de compétitions africaines à la télévision, il y a des personnes partout, des voitures à l’intérieur du stade, des spectateurs assis mais on ne comprend pas ce qu’il se passe. Le match, qui devait commencer à 20h, débute à 20h10. Ou alors il ne commence pas parce qu’il a été repoussé aux jours suivants mais personne n’est au courant. Ceux sont des situations qui affectent évidemment l’image du football africain. C’est pourquoi il faut investir dans les infrastructures ». « a t-il lâché devant des dirigeants africains qui n’ont eu le temps que de réfléchir à quelle année a eu lieu la première CAN, date qu’ignore Mr Infantino.

« Nous élaborons un projet pour générer et mobiliser 1 milliard de dollars qui seront investis dans les infrastructures en Afrique, pour construire au moins un stade de top classe dans chaque pays africain. Mon objectif est qu’il y ait dans chacun des 54 pays d’Afrique au moins un stade de top classe. Ce n’est pas le cas aujourd’hui, pour plus de la moitié des pays du continent. Lorsque l’équipe nationale joue, ça doit être une fierté pour toute la nation. Mais comment pouvez-vous être fier dans un stade qui a été construit 50 ou 60 ans plus tôt et qui s’écroule? »

Donner un nouveau visage plus attractif au produit ( la CAN)

« La CAN génère aujourd’hui vingt fois moins que l’Euro. Ce que je vous demande, mais c’est votre décision, c’est de discuter et de réfléchir au fait de passer la Coupe d’Afrique des nations à tous les quatre ans, au lieu de tous les deux ans. Bien sûr, à condition que les revenus qu’on perd soient compensés. Mais on s’occupe de ça. Si on travaille ensemble, on ne va pas seulement doubler les revenus d’une CAN. On va les multiplier par quatre ou par six, en présentant un produit pas seulement à destination de l’Afrique mais du monde entier. […] Il faut faire en sorte que la Coupe d’Afrique des nations soit un événement mondial incontournable et qui rentre dans le calendrier international « .

Créer une ligue africaine des clubs

« Une ligue qui couvrirait tout le continent, avec 20 à 24 clubs. Avec, peut-être, au maximum deux équipes par pays. Ces équipes continueraient à évoluer dans leurs championnats nationaux en parallèle. De cette façon, à l’issue de la saison, nous pourrions couronner le champion d’Afrique. […] Une superligue africaine pourrait générer du jour au lendemain au moins 200 millions de revenus commerciaux par an. »

Professionnaliser les arbitres

« Malheureusement, nous avons eu des preuves qu’il y a des situations qui affectent l’arbitrage en Afrique, qui mènent à la corruption. Nous allons simplement prendre les vingt meilleurs arbitres d’Afrique et les professionnaliser en leur donnant un contrat pro. Ce seront des arbitres FIFA totalement employés de la FIFA. Les arbitres doivent être au-dessus de tous soupçons. Et pour cela, nous devons les protéger. C’est notre devoir ».

wiwsport.com

une superligue africaine