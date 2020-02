L’international sénégalais Aliou Badji a signé sa toute première réalisation sous ses nouvelles couleurs pour son deuxième match avec Al Ahli, dans le cadre de la seizième journée de la Ligue égyptienne.

Premier but donc pour la nouvelle recrue Aliou Badji arrivé en provenance de Rapid Vienne. Mené au score durant plusieurs minutes, Al-Ahli a su revenir grâce à Badji entré en seconde période, à la 63e minute. Il lui a fallu moins d’un quart d’heure sur la pelouse du stade Air Defence pour remettre son équipe en bonne voie et entamer le processus de l’opération séduction auprès de ses supporters.

Badji et sa nouvelle formation ont finalement pris le dessus sur le Pyramids Football Club après un penalty transformé dans les arrêts de jeu (1-2). Al-Ahly est plus que jamais leader avec 39 points, soit 5 de plus que son dauphin. Pour rappel, Aliou Badji s’est engagé avec le club égyptien qui a été 41 fois champion de la Ligue égyptienne, pour les quatre prochaines saisons.

