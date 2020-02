Dans une interview avec nos confrères de BBC, l’attaquant international sénégalais est revenu sur son adaptation à Watford. Les difficultés qu’il rencontre au sein du club de la banlieue et sa relation avec « son frère » Sadio Mané.

« Là ça va, je commence à comprendre un tout petit peu. En plus, il y a des Français ici, je parle avec eux. Mais pour dire la vérité, ce n’est pas facile du tout. La langue est difficile, ça parle vite. A l’entrainement, dès fois je ne comprends rien du tout. Dès fois le coach il appelle Capoue ou Doucouré pour qu’ils traduisent à mon intention », a-t-il laissé entendre.

« Quand j’étais à Metz et même à Rennes, je regardais tout le temps les vidéos de Sadio Mané, je le fais jusqu’à présent. C’est mon idole. Je le dis partout. Quand on est en sélection, il me donne beaucoup de conseils. C’est un grand frère »

wiwsport.com