Le FC Metz était en déplacement à Montpellier pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Habib Diallo a vécu une soirée un peu spéciale en manquant un penalty qui aurait pu offrir la victoire au sien.

A la 20e minute de jeu, Rulli fauche Niane dans la surface après une jolie remise de la tête signée Diallo. L’arbitre n’hésite pas à siffler un penalty. L’attaquant sénégalais frappe et le gardien arrête le penalty. Les deux équipes se sont finalement quittées sur un score nul (1-1).

Le FC Metz pourrait donc regretter ce penalty raté. Un penalty qui non seulement aurait pu permettre à Metz d’enchaîner une quatrième victoire consécutive, mais qui en plus pourrait relancer le débat sur les joueurs sénégalais face à cet exercice. Mais les Grenats peuvent se satisfaire de leur prestation d’ensemble: solide et cohérente.

