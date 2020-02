Cheikh A. B. Dieng de Diambars (10 réalisations), meilleur buteur du championnat de L1, n’a pas trouvé le chemin des filets lors de la 8ème journée disputé le weekend passé. Mais si son leadership n’est pas encore menacé, son avance a légèrement fondu avec Makhtar Ndiaye du Ndiambour qui a ajouté une réalisation à son compteur personnel.

Avec un total de 6 buts, l’ancien sociétaire de Génération Foot a semé Bouly F. Sambou de Teungueth FC qui en est resté à 5 buts puisque son équipe n’a fait que nul vierge face au Jaraaf. Le Rufisquois a même été rejoint à 5 réalisations par Idrissa Camara de Dakar Sacré-Cœur qui après l’US Gorée, le Stade de Mbour, Diambars et le Ndiambour, a planté un but lors de la large victoire de son équipe (3 – 0) au stade Caroline Faye même, face à Mbour Petite Côte. Aucun des autres joueurs à 4 réalisations (Albert L. Diène du Jaraaf, Ibrahima Sow de l’AS Douanes et Mouhamed L. Corréa de l’AS Pikine) n’a marqué lors de cette 8ème journée plutôt pauvre en buts (10).

Makhtar Ndiaye est donc désormais seul deuxième. Et dire que l’écart avec Cheikh Ahmadou Bamba Dieng aurait pu davantage se rétrécir s’il avait transformé le pénalty.

LSFP